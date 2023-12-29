Плохая новость для Лунина: Реал определился с будущим Анчелотти

Мадридский Реал официально объявил о продлении контракта с главным тренером Карло Анчелотти. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти продлил контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных", пишет 24 Канал.

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Реал продлил контракт с Анчелотти

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Контракт был подписан еще перед Рождеством, однако объявили стороны об этом только сейчас.

Эта новость вряд ли хороша для украинских любителей футбола, ведь голкипер сборной Украины Андрей Лунин получает мало игрового времени от Анчелотти.

Руководство мадридского клуба довольно первой половиной текущего сезона. Реал с первого места вышел из группы в Лиге чемпионов, а также возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры после 18 туров.

Карло Анчелотти дважды возглавлял "сливочных". Второй приход итальянского специалиста на "Сантьяго Бернабеу" продолжается с 2021 года.

За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в Парме, Ювентусе, Милане, Челси, ПСЖ, Баварии и Наполи.