Без прощальной песни: Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Действующий обладатель Золотого Мяча Карим Бензема решил закончить определенный этап в своей карьере. Нападающий завершил выступления за сборную Франции

Карим Бензема пропустил ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы. Его сборная Франции стала серебряным призером мундиаля, поскольку уступила в финале сборной Аргентины в финале. Команды не смогли выяснить сильнейшего в основное и дополнительное время (3:3)

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Причина решения Карима

Виной такого решения форварда Реал Мадрид мог стать конфликт между Бенземой и главным тренером "ле бле" Дидье Дешамом. Бензема, несмотря на оставившую его за бортом мундиаля травму, хотел остаться в расположении национальной команды, но Дешам был против. Бензема оборвал все контакты с тренерским штабом сборной Франции. Впоследствии игрок отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить финал ЧМ-2022 в Катаре. Бензема коротко и ясно попрощался с болельщиками сборной Франции:

"Я приложил усилия и допустил ошибки, чтобы быть там, где я сегодня, и я горжусь этим! Я написал собственную историю, а наша общая – заканчивается", – написал Бензема.

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Бензема дебютировал за сборную Франции в 2007 году в поединке против сборной Австрии, забив свой первый гол. Также Бензема мог еще в 2006 году сыграть за сборную Алжира, откуда у него есть корни, но он выбрал европейскую команду. В общей сложности Карим провел за "ле бле" 97 матчей, вкоторых забил 37 голов и отдал 20 асистов. Также Бензема помог сборной Франции выиграть Лигу Наций 2021-2022.