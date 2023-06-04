Официально: Карим Бензема покидает мадридский Реал после 14 лет в клубе

Мадридский Реал объявил об уходе капитана клуба Карима Бензема после завершения сезона-2022/2023. Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".

Карим Бензема присоединился к составу мадридского Реала в 2009 году, перейдя из "Лиона" за 35 миллионов евро. Француз провел 14 сезонов в Мадриде, за которые успел завоевать 24 трофея и стать обладателем Золотого мяча.

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Легендарный форвард сам решил свое будущее

После завершения действующего сезона стороны решили не продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня 2023 года.

Карим Бензема получил право решать свое будущее. Болельщики "Реала" и все фанаты мира наслаждались его магическим и уникальным футболом, сделавшим его легендой нашего клуба и мирового футбола,

– говорится в заявлении клуба.

Последний матч в футболке "сливочных" Карим проведет в воскресенье, 4 июня, на Сантьяго Бернабеу мадридцы сыграют против "Атлетика" из Бильбао.

Наследие Бензема в Реале

647 матчей (353 гола, 165 ассистов);

24 трофея (среди которых 5 ЛЧ);

Золотой мяч.

Карим Бензема самый титулованный игрок в истории мадридского Реала.