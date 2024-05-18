Украинец вышел на чемпионский поединок: Чухаджян выиграл важнейший бой-элиминатор

Карен Чухаджян победил по очкам британца Гарри Скарфа. Эта победа позволяет украинскому боксеру в следующий раз подраться за титул IBF.

В немецком Гамбурге состоялось шоу бокса с участием украинского боксера Карена Чухаджяна. Наш соотечественник боксировал с британцем Гарри Скарфом в поединке-элиминаторе по линии IBF в полусреднем весе.

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Чухаджян в следующем поединке может стать чемпионом мира

Бой в Гамбурге получился достаточно равным, с небольшой инициативой у Карена. По окончании 12 раундов все три судьи отдали победу украинскому боксеру с одинаковым счетом 116:112.

Благодаря этой победе Чухаджян стал обязательным претендентом на пояс временного чемпиона мира в полусреднем весе, которым владеет Джарон Эннис.

Кстати, именно в поединке с Эннисом украинский боксер потерпел первое за восемь лет поражение в карьере, уступив единогласным решением судей.

Видеообзор боя Карен Чухаджян – Гарри Скарф

Для Чухаджяна это 24-я победа в 26 поединках на профессиональном уровне. 13 раз Карен выиграл нокаутом, однако в пассиве 27-летнего украинца есть также два поражения.