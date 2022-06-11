Караваев удвоил преимущество Украины в матче с Арменией: яркое видео

Второй тайм против Армении оказался более щедрым на голы, чем первая 45-минутка. Александр Караваев удвоил преимущество Украины.

Великолепный матч в исполнении динамовца

Александр Караваев стал автором второго гола сборной Украины в матче Лиги наций. Фланговый защитник оформил по системе "гол плюс пас", пишет 24 канал.

Смотрите также Малиновский бильярдным ударом отметился в воротах Армении: видео гола

Динамовец к ассисту на Руслана Малиновского добавил еще и гол. Передача защитника с фланга была заблокирована. Мяч снова улетел в ноги Караваева, классно обведя его мимо рук голкипера – 2:0.

Видео гола Караваева