Караваев удвоил преимущество Украины в матче с Арменией: яркое видео
11 июня 2022 , 17:46Читати новину українською
Второй тайм против Армении оказался более щедрым на голы, чем первая 45-минутка. Александр Караваев удвоил преимущество Украины.
Великолепный матч в исполнении динамовца
Александр Караваев стал автором второго гола сборной Украины в матче Лиги наций. Фланговый защитник оформил по системе "гол плюс пас", пишет 24 канал.
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Динамовец к ассисту на Руслана Малиновского добавил еще и гол. Передача защитника с фланга была заблокирована. Мяч снова улетел в ноги Караваева, классно обведя его мимо рук голкипера – 2:0.
Видео гола Караваева