Должны быть на 100 процентов сконцентрированными, – Караваев о матче Евро-2020 Украина – Австрия

Александр Караваев оценил шансы сборной Украины на успех в матче против Австрии. Третий поединок на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко проведут в Бухаресте 21 июня.

Защитник "сине-желтых" отметил, что в этой встрече трудно определить фаворита, потому что обеим командам нужно побеждать. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 18 июня.

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Физически и тактически обе сборные готовы хорошо, поэтому кто лучше подготовится в психологическом, эмоциональном смысле, тот и получит преимущество. У сборной Австрии есть индивидуально сильные игроки, все футболисты очень мощные, неуступчивые в борьбе,

– сказал защитник.

Сборная заставляет болельщиков волноваться

Александр Караваев рассказал, что сборная Украины будет работать над психологией, чтобы не повторялась ситуация с "валидольным" коцовками матчей, которая заставляет болельщиков волноваться.

Тренерский штаб постоянно напоминает, что мы должны быть на 100 процентов сконцентрированными. Будем работать на тем, чтобы в следующей игре это не повторялось,

– подчеркнул футболист.

Группа С чемпионата Европы-2020

После двух туров в группе C сборные Украины и Австрии имеют в своем активе по 3 очка.

Именно эти две нациольные команды в очной встрече будут решать судьбу второй путевки квартета в плей-офф Евро-2020.

Интересно, что Нидерланды, которые одержали 2 победы, уже гарантировали себе выход в 1/8 турнира.

Следующий матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Австрией в понедельник, 21 июня.

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