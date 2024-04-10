"Из группы выходим точно": Караваев рассказал о перспективах сборной Украины Евро-2024

Александр Караваев поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на чемпионате Европы 2024. "Сине-желтые" сыграют в одной группе с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии.

Сборная Украины по футболу вышла на чемпионат Европы 2024. В плей-офф квалификации подопечные Сергея Реброва поочередно победили национальные команды Боснии и Герцеговины и Исландии с одинаковым счетом 2:1, пропустив первыми в ходе обеих встреч.

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Караваев оценил шансы сборной Украины на Евро-2024

Полузащитник "сине-желтых" Александр Караваев поделился ожиданиями от выступления на Евро-2024. 31-летний игрок уверен в выходе в стадию плей-офф.

"Наши шансы? Очень высокие. Минимум – выход из группы. А там уже будет стадия из одного матча, на выбывание - это уже совсем другой контекст игры, потому что ты уже не считаешь зачетные баллы, надо все в одном матче показывать. Поэтому я думаю, что из группы выходим точно. Я так считаю. А дальше будем смотреть по соперникам", – сказал Караваев.

На чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии. В плей-офф выйдут первые два места, а также четыре лучших третьих места среди шести квартетов.