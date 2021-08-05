Каратистка Терлюга за секунду до завершения схватки вырвала путевку в финал Олимпиады

Анжелика Терлюга вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в весе до 55 килограммов (кумите). Украинская каратистка вышла в финал на японской земле.

Шанс на второе "золото" для Украины в Токио

Соперницей украинской каратистки была Вэнь Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя. Анжелика Терлюга первой пошла в атаку.

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Украинка уже много раз встречалась с Вэнь на различных соревнованиях. Обоюдную атаку провели каратистки и заработали свои первые баллы в схватке. Терлюга сразу поймала соперницу на ошибке – 3:1. Произошло это за 45 секунд до завершения поединка.

Анжелика пробила в туловище, но надежно в защите действовала Вэнь. За одну секунду до завершения схватки судьи рассматривали эпизод с попадания в голову украинки. Решение судей – три очка для Цзы-Юнь. В последнюю секунду каратистки бросились в атаку и обе нанесли удар. Все четыре судьи отдали предпочтение украинке, удар которой был сильнее.

Анжелика Терлюга – в финале Олимпийских игр-2020. Каратистка попытается принести Украине второе "золото" в Токио. В решающей схватке украинка встретится с представительницей Болгарии Ивет Горановой.