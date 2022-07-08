Капитана сборной Замбии исключили из состава на Кубок Африки: у нее не смогли определить пол
Источник:BBC
Сборная Замбии подходит к выступлению в Кубке Африки с серьезной утратой. Нападающая команда Барбра Банда не прошла тест на определение пола.
И это не единственный случай в сборной Замбии
У 22-летней футболистки возникли проблемы с содержанием мужского гормона – тестостерона. Его содержание в организме было сверх допустимой нормы, а препараты не смогли его уменьшить. По правилам CAF, Барбра Банда не будет допущена к Кубку Африки.
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Сборная Замбии потеряла не только капитана, но и одну из лучших футболисток команды.
Интересно, что после этого случая еще несколько футболисток замбийской сборной отказались от вызова в национальную команду для выступлений у Кубка Африки. Похоже, что у них тоже были бы проблемы с тестом на определение пола. Имена этих игроков не разглашаются.
Поэтому Замбия даже не смогла собрать полную заявку. Вместо 26-ти игроков в составе всего 22.
Правда, на Олимпиаде-2020 Банда была одной из лучших в своей сборной. 22-летняя игрок оформила хет-трик в матче против Нидерландов. Банда была единственным автором голов в этой встрече (3:0). Она стала первой футболисткой, которой удалось столь результативное достижение.
Что известно о дисквалифицированной Барбре Банде
- В свои 22 года показывает очень зрелую игру и высокий уровень футбола. Однако не выступлениями в сборной единственными.
- С 2020-го играет за китайский Шанхай Шэньли.
- До этого два года отдала испанскому Логроньо.
- С 2016 выступает в главной команде страны. Но дебютировала за нее в 2018 году.