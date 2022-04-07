Капитан сборной Украины рассказал, как заминированной дорогой выбирался из обстрелянного Херсона

Один из лидеров сборной Украины по футзалу Петр Шотурма за день до войны сыграл в Кубке Украины в Ивано-Франковске. Футзалист вернулся в семью в Херсон, где застрял из-за блокировки области оккупантами.

Шотурма: Уезжать невозможно было

Только 23 февраля Ураган сошелся с Продексимом в Кубке страны, как на следующий день Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Петр Шотурма услышал о войне от друга, разбудившего его в 4 утра.

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Футзалист немедленно позвонил по телефону жене, чтобы та одевала детей, собирала необходимые вещи и ждала его дома. В первые дни войны семье капитана сборной Украины не удалось покинуть Херсон, а вскоре оккупанты заблокировали город, установив свои блокпосты.

Петр отметил, что город не был готов к войне, ведь у него критически мало бомбоубежищ для местных жителей. С укрытием семьи Шотурмы помог тренер команды, живший в частном доме. По словам спортсмена, до двух недель им пришлось прожить в подвале.

Семья Шотурмы довольно долго ждала зеленый коридор, но захватчики начали активную фазу боевых действий в Херсоне, поэтому выезд местных был в очередной раз отложен.

Мы очень долго ждали зеленого коридора, но как я понял, нам его не давали из-за того, что в городе уже не происходили бои, у нас было спокойно. Они заехали, оккупировали все место, захватили те города, которые им нужны. Уезжать было невозможно,

– рассказал игрок Продексима.

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"Перед пятым уже начинается минное поле"

Через неделю Шотурма попытался снова уехать из города, только на третий день ему удалось выбраться из-под обстрелов. Кафиры тщательно осматривали машины и мужчин. Футболист протянул руку помощи президенту Урагана, который помог с автомобилем.

Петр рассказал о сложной заминированной дороге, которая ждала их перед пятым блокпостом.

Когда мы уже проехали четвертый блокпост, то перед пятым уже начинается минное поле, и ты зигзагом проезжаешь. И они уже подходят и говорят, преемник блокпост уже ваш. Становится облегчение, но все равно едешь в напряжении, пока не доедешь до Николаева. Когда доехали до нашего блокпоста, видишь украинцев и счастье переполняет. Уже становится спокойнее, но все равно до Николаева дорога перебита, окопы, танки стоят, военная ситуация. И когда доезжаешь, то уже покой, родная земля,

– признался Шотурма.

Напомним, Петр Шотурма был капитаном сборной Украины на Евро-2022. "Сине-желтые" дошли до матча за "бронзу", но уступили Испанию.