Капитан сборной Украины, которого выгнали из Донбасса, нашел новую команду

Капитан сборной Украины по хоккею Виталий Лялька стал игроком клуба словацкой Экстралиги ХК Пряшев. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

Новая команда украинца в самом сильном национальном дивизионе Словакии располагается на шестой строчке с восемью победами и десятью поражениями.

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. Лялька последние сезоны был лидером Донбасса, однако клуб выгнал игрока после того, как Виталий отказался покинуть расположение сборной Украины по требованию Бориса Колесникова.

Сообщалось, что в услугах Ляльки был заинтересован Сокол, однако нападающий решил попробовать свои силы на более серьезном чемпионате.

Карьера Виталия Ляльки

Виталий Лялька начал выступления в системе ХК Донбасс в сезоне 2013/14, защищая цвета команды Молодая Гвардия. В составе основной команды Донбасса форвард выступал начиная с сезона 2016/17, четырежды становился чемпионом Украины. В общей сложности Лялька провел за основу дончан 212 матчей, набрав 299 очков (146+153).