Капитан Черноморца оформил фирменный гол с дальнего расстояния в ворота соперника: видео

Черноморец 12 декабря принимает Металлист 1925 в рамках 18 тура УПЛ. Одесский клуб удвоил счет благодаря красивому удару Сергея Кравченко.

Безумный гол "моряков"

Уже к 5-й минуте встречи счет был 2:0 в пользу хозяев. Второй гол в составе одесского клуба забил лидер команды Сергей Кравченко, но сделал это в присущем для себя стиле.

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Опытный полузащитник сыграл на добивании, решившись на дальний удар. Капитан Черноморца не стал обрабатывать мяч, а мощной пушкой зарядил в сетку ворот Металлиста 1925. Кравченко еще во времена выступлений в Днепре часто отмечался подобными голами. Настоящий шедевр удался футболисту.

Для Кравченко это взятие ворот стало дебютным в сезоне-2021/2022. Игрок провел за "моряков" 12 матчей, но до этого поединка не запоминался результативными действиями на поле.

Черноморец накануне встречи с харьковчанами с 11 очками, занимая 15 место в таблице УПЛ.

Видео гола Кравченко