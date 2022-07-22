Малиновский может дать даже больше, – Капелло о роли украинца в игре Аталанты

Аталанта готовится к новому сезону-2022/2023. Известный итальянский тренер Фабио Капелло оценил перспективы бергамовского клуба в следующем сезоне.

Капелло: Все начинается с проверенного тандема Сапата – Малиновский

Опытный 76-летний наставник уверен в результат Аталанты в следующем сезоне будет зависеть от связи Дувана Сапаты и Руслана Малиновского. Фабио Капелло заявил, что отсутствие еврокубков позволит Аталанте хорошо себя проявить во внутреннем чемпионате и Кубке Италии.

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"Аталант имеет все, чтобы снова развлечь нас, даже если у них не будет еврокубков. Все начинается с проверенного тандема Сапата – Малиновский", – сказал итальянский тренер.

Напомним, что сезон-2021/2022 Аталанта закончила только на 8 месте в турнирной таблице Серии А.

Капелло заверил, что Малиновский еще изрядно удивит свое отличной игрой в итальянском клубе.

Что касается колумбийца, то нет вопросов: когда он в форме, это всесторонний и совершенный форвард. Он настоящий тотем, ведь забивает голы на любой вкус. Также он отдает ассисты. Он центральная фигура в передвижениях Аталанты. Малиновский привык к нашему футболу, он может дать даже больше,

– добавил бывший тренер сборной Англии.

Отметим, что в контрольном спарринге на собрании Аталанта разбила любительский клуб Раппрезентатива Валь Сериана со счетом 15:0. Дубль в этом матче оформил Малиновский.

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