Канадский клуб НХЛ разместил карту России с временно оккупированным Крымом: фото
28 марта 2024, 21:13Читати новину українською
Источник:инстаграм Калгари
Канадский клуб НХЛ Калгари отметился неприятным инцидентом для Украины. Команда разместила карту России с временно оккупированным Крымом.
Канадский клуб НХЛ Калгари разместил в своем инстаграме карту, где Крым изображается частью России. Сейчас сообщения уже нет.
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Что известно о ситуации
Они опубликовали пост, где указано, откуда происходят игроки клуба. На карте России и Беларуси был изображен и украинский полуостров. Однако через некоторое время клуб удалил сообщение.
В составе Калгари выступают россияне: Андрей Кузьменко, Даниил Мироманов, Никита Охотюк, а также белорус Егор Шарангович.
Скандальная публикация / Скриншот
НХЛ хочет вернуть Россию на Олимпиаду
- После достижения соглашения между Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Международной федерацией хоккея (IIHF) и Международным олимпийским комитетом (МОК) об участии игроков НХЛ на Олимпиадах 2026 и 2030 годов, обнаружено, что НХЛ выдвигает предложение о возвращении сборной России на турниры.
- Однако президент IIHF Люк Тардиф утверждает, что не обсуждал и не намерен обсуждать этот вопрос с НХЛ. "Мы согласовали с НХЛ участие их игроков на Олимпиадах 2026 и 2030 годов, но по России и Беларуси мы с ними не проводили обсуждения. Этот вопрос не зависит от позиции НХЛ. Это исключительно решение IIHF", – отметил Тардиф.
- Беларусь была исключена из отбора, поэтому точно не примет участие в Олимпиаде, а вопрос о России будет решен весной 2025 года.