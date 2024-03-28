Канадский клуб НХЛ разместил карту России с временно оккупированным Крымом: фото

Канадский клуб НХЛ Калгари отметился неприятным инцидентом для Украины. Команда разместила карту России с временно оккупированным Крымом.

Канадский клуб НХЛ Калгари разместил в своем инстаграме карту, где Крым изображается частью России. Сейчас сообщения уже нет.

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Что известно о ситуации

Они опубликовали пост, где указано, откуда происходят игроки клуба. На карте России и Беларуси был изображен и украинский полуостров. Однако через некоторое время клуб удалил сообщение.

В составе Калгари выступают россияне: Андрей Кузьменко, Даниил Мироманов, Никита Охотюк, а также белорус Егор Шарангович.



Скандальная публикация / Скриншот

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