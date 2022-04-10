Канадские болельщики устроили овации украинскому шорт-трекисту на ЧМ: эмоциональное видео

В канадском Монреале проходит чемпионат мира по шорт-треку. Лишь один участник мужской сборной Украины смог уехать на турнир.

Невероятная поддержка в Монреале

Олег Гандей представил Украину на чемпионате мира по шорт-треку. К соревнованиям он готовился в Польше, пишет 24 канал.

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Для украинца это четвёртый чемпионат мира. Ни разу ему не удавалось пробиться в полуфинал соревнований. В частности, на дистанции 500 метров, на которой соревновался на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Но в Монреале Олег попробовал свои силы более чем в одном забеге. Он вышел в полуфинал, у него был второй результат в третьем четвертьфинальном забеге. Первым ему удалось пробиться в топ-10.

Канадские болельщики приветствовали Гандея стоя. Трибуны встретили украинца овациями.

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Выйти в финал соревнований украинцу все же не удалось. Шорт-трекист во втором забеге финишировал последним и не прошел даже в финал Б, но показал лучший результат в карьере на уровне чемпионатов мира.

До этого его лучшим результатом было 25-е место в 2018-м.