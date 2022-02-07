Канадская фристайлистка потеряла медаль из-за досадного падения: жуткое видео

В Пекине 6 февраля разыграли комплект наград в женском могуле. Финал соревнований закончился настоящей неожиданностью.

Ужасное падение лидера

Одной из фавориток была канадская спортсменка Жюстин Дюфур-Лапуант. Фристайлистка успешно отобралась в финал, однако за медали сразиться ей не удалось, сообщает 24 канал.

Побил рекорд и выиграл "золото": шведский конькобежец отметился уникальным достижением

Спортсменка не устояла на ногах после первого трамплина. Понимая, что ей не удастся сразиться за высокие места, она все равно продолжила борьбу.

Испытав болезненный шок, канадка завершила спуск и даже выполнила сальто на втором трамплине.

Видео выступления представительницы Канады

А вот олимпийской чемпионкой стала атлетка из Австралии Джакара Энтони. Она завоевала первую золотую награду в могуле для своей страны. Второй стала представительница США Джаэлин Кауф, а "бронза" досталась спортсменке ОКР Анастасии Смирновой.

Жюстин Дюфур-Лапуант: главное о спортсменке