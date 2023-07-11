Футболист разбил лицо судьи: после матча КОНКАКАФ произошла массовая стычка – видео моментов

Матч 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ между США и Канадой запомнился не столько игрой, сколько двумя эпизодами.

Уже на старте четвертьфинала случился первый эпизод. Защитник Канады Камаль Миллер выбил мяч из-под ног соперника. Мяч перед тем, как вылететь далеко на трибуны, нашел лицо лайнсмена.

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Футбол с элементами ММА

Боковой рефери серьезно пострадал. У него пошла, после чего произошла замена судьи на боковой линии поля, ведь Эспиноза не смог продолжить работу. Такие моменты бывают очень редко.

Лайнсмену разбили лицо во время матча: смотрите видео

После этой паузы, вызванной курьезным случаем, ни одна из сборных так и не забила. Обмен голами произошел только в конце второго тайма. Команды пошли на небольшой перерыв перед дополнительными таймами при счете 1:1.

В экстратаймах команды снова забили два гола. Правда, это дважды сделала Канада, которая отличилась в чужие и собственные ворота.

Судьба победителя определялась в серии пенальти, где точнее были американцы 3:2. В составе Канады из 5-ти забили всего два футболиста. США же забила три из четырех 11-метровых.

По дороге к раздевалкам американцы начали что-то выкрикивать в сторону соперника и смеяться над канадскими футболистами. Что привело к массовой стычке в подтрибунном помещении, которое, к счастью, не привело к травмам.

Футболисты США и Канады подрались после матча: смотрите видео:

Отметим, что в полуфинале США сыграет против Панамы, разгромившей в четвертьфинале Катар 4:0. Поединок начнется 13 июля. В другом полуфинале встретятся Ямайка и Мексика.