Украинка Камила Конотоп с феноменальным результатом стала вице-чемпионкой мира

Сборная Украины завоевала первые медали на чемпионате мира-2023 по тяжелой атлетике. Три награды в копилку "сине-желтых" получила Камила Конотоп.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжается чемпионат мира-2023 по тяжелой атлетике. Сборную Украины на турнире представляют семь спортсменов.

По теме Врагам там не место: россиян не допустили на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Невероятное выступление Конотоп

В весовой категории до 59 килограммов среди женщин выступили две украинки: двукратная абсолютная чемпионка Европы Камила Конотоп и серебряный призер ЧЕ Светлана Самуляк.

К сожалению, Самуляк не сумела побороться за медали, продемонстрировав восьмой результат в группе В. А вот выступление Конотоп подтвердило все надежды.

В рывке 22-летняя харьковчанка взяла вес 106 килограммов и завоевала серебряную медаль. В толчке Камила покорила вес 130 килограммов и завоевала "бронзу". Кстати, Конотоп повторила личный рекорд в этом виде соревнований.

В двоеборье украинка с результатом 236 килограммов (106+130) стала вице-чемпионкой мира. "Золото" досталось китаянке Луо Шифан (243 килограмма), а "бронза" еще одной представительнице Китая Пэй Синьи (232 килограмма).

Камила Конотоп на пьедестале вместе с китаянками / w_weightlifting_media

ЧМ-2023 по тяжелой атлетике. Финал (59 кг)