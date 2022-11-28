Камерун и Сербия разошлись безумной мировой: роскошный камбек и гол-шедевр ЧМ-2022

Матч Камерун – Швейцария открыл девятый игровой день чемпионата мира-2022 по футболу. Команды расписали невероятно щедрую на мировую голы 3:3.

Камерун – Сербия 3:3

Голы: Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотинг, 66 – Павлович, 45+1, Милинкович-Савич, 45+3, Митрович, 53

Начало матча было полностью за гостями. Следует учесть лишь, сколько моментов с убийственных позиций упустил Митрович. Нападающий гостей не смог переиграть голкипера, то не попал в рамку ворот, то вообще его удар взяла на себя стойка, сообщает 24 канал .

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Дальше на футбольном поле начало действовать правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". На 29-й минуте Кастеллетто запер передачу на дальней стойке передачу головой от Н'Кулу. Камерун открыл счет во встрече 1:0.

Гости смогли отыграться в счете только при компенсированном до первого тайма времени. Сначала Павлович лучше сыграл на втором этаже после подачи со штрафного от Тадича – 1:1.

После отдыха сербы забили в третий раз. На 53-й минуте Митрович нарешет реализовал свой момент. Сербия поиздевалась над защитой Камеруна в их же штрафной площадке. А издевательство результативно завершил нападающий английского Фулхэма – 1:3.

Сербия уже убедительнее повела в счете.

Невероятный камбек камерунцев

Но Камерун есть Камерун. На 63-й минуте настоящий шедевр получился Абубакару. 30-летний нападающий красиво опрокинул голкипера соперника. Сначала судья отменил гол из-за поднятого флажка у лайнсмена. Но после видеоповтора засчитал взятие ворот.

Прошло всего три минуты, когда хозяева сравняли цифры на табло 3:3. Голом отличился Чупо-Мотинг.

Последние 20 минут были очень интересны. Ни одна из команд не хотела уступать, ведь в первом туре ЧМ-2022 обе потерпели поражение.

Митрович за короткое время дважды зажигал ворота соперника. Но снова форвард не реализовал свои моменты.

Камерун и Сербия расписали результативную мировую 3:3. Обе сборные набрали первые очки на Мундиале в Катаре.

Видеообзор матча Камерун – Сербия