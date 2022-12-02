Камерун вырвал победу над Бразилией, но остался без плей-офф ЧМ-2022

Африканцы смогли найти свой момент, чтобы минимально преодолеть резервный состав бразильцев. Впрочем, победа Швейцарии в параллельной встрече не дала шансов подопечным Сонга на выход дальше.

Камерун – Бразилия 1:0

Гол: Абубакар, 90+3.

Подошел к завершению групповой этап на чемпионате мира 2022 года. В одном из последних матчей пятницы главный фаворит турнира Бразилия противостояла сборной Камеруна, пишет 24 канал.

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Команда Тите выиграла первые две встречи, досрочно гарантировав выход в плей-офф. Для обеспечения первого места "селесао" достаточно было не проиграть африканцам.

В свою очередь ничья в игре с Сербией позволяла "неукротимым львам" сохранять шансы на плей-офф. Правда, для этого нужно было побеждать бразильцев и ждать осечки Швейцарии в параллельной игре.

Облегчить задачей подопечным Ригобера Сонга мог состав соперника. Тите дал отдых почти всем лидерам команды. Это позволило впервые на турнире сыграть 39-летнему правому защитнику Дани Алвесу.

Бразильцы проводили довольно ленивую игру, позволяя играть сопернику и сами создающие иногда моменты. Камерун получился заряженным, однако существенная разница в классе бросалась в глаза.

Камерун создал где-то парочку опасных моментов, после которых спас Эдерсон. Впрочем, соперник имел не меньше возможностей забить. Особенно активными были вышедшие на замену Мартинелли, Энтони и Гимараеш.

Тем не менее, камерунцы добились своего. На третьей компенсированной минуте африканцы выбежали в контратаку и Абубакару дали пробить после навеса с фланга. Однако эта победа не помогла Камеруну пройти дальше.

Видеообзор матча Камерун – Бразилия:

Дело в том, что Швейцария в параллельной игре перестреляла сербов (3:2) и прошла дальше вслед за Бразилией. Там "нейтралы" встретятся с Португалией, в то время как "селесао" будут противостоять Южной Корее.

Турнирное положение: