Камень преткновения – стоимость: Луческу хотел купить Довбика у Динамо

Динамо хотело пополнить свой состав одним из героев Украины на Евро-2020 Артемом Довбиком. Чемпион УПЛ не смог договориться с Днепр-1.

"Не сошлись в трансферной цене"

Журналист Игорь Цыганик в авторской программе рассказал, что киевское Динамо хотело приобрести нападающего у Днепра-1. Но камнем преткновения стала трансферная стоимость футболиста.

Читайте также Динамо получило щедрое предложение отпустить Супрягу в Италию

Интересно, что у Артема Довбика есть действующий контракт с днепрянами, который рассчитан до конца декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

После Евро-2020 Мирча Луческу очень сильно хотел видеть Довбика в Динамо. Но руководство клубов просто не сошлось в трансферной цене на этого игрока. Сейчас Довбик играет в Днепр-1 и выполняет свой контракт,

– заявил журналист.

По словам Цыганыка, руководство днепровской команды хочет большую компенсацию, которую сможет потянуть не каждый клуб.

В прошлом сезоне представители Шахтера выходили на Игоря Йовичевича и интересовались покупкой Довбика, но до конкретных официальных переговоров дело так и не дошло.