Камень преткновения – стоимость: Луческу хотел купить Довбика у Динамо
Источник:Цыганик LIVE
Динамо хотело пополнить свой состав одним из героев Украины на Евро-2020 Артемом Довбиком. Чемпион УПЛ не смог договориться с Днепр-1.
"Не сошлись в трансферной цене"
Журналист Игорь Цыганик в авторской программе рассказал, что киевское Динамо хотело приобрести нападающего у Днепра-1. Но камнем преткновения стала трансферная стоимость футболиста.
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Интересно, что у Артема Довбика есть действующий контракт с днепрянами, который рассчитан до конца декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.
После Евро-2020 Мирча Луческу очень сильно хотел видеть Довбика в Динамо. Но руководство клубов просто не сошлось в трансферной цене на этого игрока. Сейчас Довбик играет в Днепр-1 и выполняет свой контракт,
– заявил журналист.
По словам Цыганыка, руководство днепровской команды хочет большую компенсацию, которую сможет потянуть не каждый клуб.
В прошлом сезоне представители Шахтера выходили на Игоря Йовичевича и интересовались покупкой Довбика, но до конкретных официальных переговоров дело так и не дошло.
- Напомним, что Артем Довбик стал героем матча Швеция – Украина на Евро-2020. Его победный гол вывел сборную в четвертьфинал турнира.
- В сезоне 2021/2022 форвард сыграл все 4 из возможных пока поединков УПЛ, в которых забил показывает замечательную результативность – 4 гола и один ассист.