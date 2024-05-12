Он настоящий чемпион, – Камбосос отметил мощь Ломаченко, который заслужил этот пояс

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос не смог победить Василия Ломаченко. Австралийский боксер был нокаутирован в 11-м раунде.

Камбосос много говорил перед поединком, но мало показал на самом ринге. Джордж впервые упал на настил в 7-м раунде после неточного удара по сопернику, а уже в 11-м оказался на ринге после мощной комбинации от Ломаченко, сообщает 24 Канал.

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Солидная реакция на поражение

Австралиец встал после первого нокдауна, но уже через несколько секунд во второй раз побывал на настиле ринга. Ломаченко сильно расквасил лицо сопернику и одержал победу нокаутом. В тот момент еще и из угла австралийца было выброшено белое полотенце. Василий завоевал титул IBF.

Камбосос достойно принял поражение, назвав Ломаченко – одним из лучших боксеров в истории.

Старался показать лучшее выступление, начал очень хорошо, придерживался плана на поединок. Старался, но он настоящий чемпион, заслужил этот пояс. Желаю ему всего наилучшего. А я займусь своими делами – все, что могу сделать. Буду показывать лучшее от себя, именно такой я боксер,

– подчеркнул Джордж.

Боксер из Австралии добавил, что сделал все от себя возможное, чтобы хорошо подготовить к поединку в тренировочном лагере. Также Джордж поблагодарил свою команду, российскому тренеру Антону и отцу.

Отметим, что Василий тоже отметил Камбососа и его команду во флэш-комментарии после боя.