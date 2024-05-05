В защите Ломаченко есть дыры: Камбосос рассказал, за счет чего может победить украинца

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос 12 мая проведет бой против украинца Василия Ломаченко. Важность этого поединка для обоих боксеров сложно переоценить.

12 мая 2024 года состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Камбосос рассказал план на бой против Ломаченко

И Ломаченко, и Камбосос уже владели поясом IBF. Однако, в отличие от Василия, Джордж был абсолютным чемпионом мира, о чем давно мечтает украинец. Однако австралиец не собирается уступать.

"Я работаю с одним из тренеров Хейни. У меня очень хорошая команда, хорошие глаза, и мы видим все эти пробелы. Ломаченко – большой, он легенда, но в его защите есть дыры, он трижды проиграл. Мы примем это во внимание.

Я скажу вам одну вещь – мы знаем его IQ, мы знаем его боксерские навыки, мы знаем, какой у него талант, но я не чувствую, что сейчас он имеет волю и характер, как у меня", – сказал Камбосос.

Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хэйни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира.

Джордж Камбосос боксировал с Хэйни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.