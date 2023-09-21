Клуб из Боснии выиграл дебютный матч Лиги конференций, проигрывая 0:3 – видео сказочного камбэка

Зриньски впервые вышел в групповую стадию еврокубка и сразу ошеломил в матче против АЗ. Боснийскому чемпиону удалось забить четыре гола после перерыва.

Зриньски – АЗ Алкмар 4:3

Голы: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 – ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, где Вит, 44)

В четверг, 21 сентября, в Лиге конференций проходят матчи 1 тура групповой стадии. Главную сенсацию в стартовом матче создал клуб Зриньски, чемпион Боснии и Герцеговины. 24 канал.

Следите с нами Заря – Гент: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Команда впервые в своей истории пробилась в групповую стадию еврокубка. И в первой же игре ошеломил АЗ из Нидерландов. Фаворит ожидаемо захватил инициативу на старте и успел забить три раза до перерыва.

Казалось, дело уже решено для клуба из Алкмара. Впрочем, боснийцы не сложили рук и совершили крутой камбек во втором тайме. Зриньскиудалось забить четыре гола до 81 минуты.

Видеообзор матча Зриньски – Астон Вилла:

Особенно яркими получились два первых мяча. Кожуль метко пробил со штрафного, а удар Чорлуки направил снаряд за воротничок киперу. Победный мяч за девять минут до финального свистка забил тот же Кожуль.

Читайте также Все результаты 1 тура Лиги Европы 2023-2024

Поэтому Зриньски получил первые три очка в группе Лиги конференций. Команды играют в одном квартете с Легией и Астон Виллой и в параллельной игре также произошла сенсация. Поляки смогли победить команду Унаи Эмери (3:2).

Видеообзор матча Легия – Астон Вилла: