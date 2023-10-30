Такого Серия А еще не видела: аутсайдер совершил невероятный камбек в последние 20 минут – видео

В воскресенье, 29 октября, в Серии А проходили матчи десятого тура. В одном из них Кальяри на своем поле принимал Фрозиноне.

Кальяри – Фрозиноне 4:3

Голы: Ористанио, 72, Макумбо, 76, Паволетти, 90+4, 90+6 – Суле, 23, 37, Брешианини, 49

Обе команды поднялись в элитный итальянский дивизион сезона-2023/2024 из Серии B. Гости смогли успешно начать кампанию и подходили к очному противостоянию в статусе середняка чемпионата, хозяева же не знали вкуса победы в стартовых девяти турах и занимали последнее место в турнирной таблице, пишет 24 Канал.

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Кальяри совершил исторический камбэк в Серии А

Фрозиноне, хотя и не имел игрового преимущества на поле, но смог выжать максимум из своих моментов и уже в начале второго тайма обеспечил себе комфортный гандикап в три мяча. С учетом того, что Кальяри имел безвыигрышную серию из 9 матчей в чемпионате, в которых набрал всего 3 ничьи, судьба матча казалось уже решена.

Однако совсем иного мнения по этому поводу были подопечные Клаудио Раньери. До 71-й минуты счет матча оставался неизменным, а после этого футболисты Кальяри переписали историю. Они не только смогли спастись от поражения, но одержали первую победу в сезоне Серии А-2023/2024.

На 72-й и 76-й минуте благодаря голам Ористанио и Макумбо разница в счете стала минимальной, но до конца основного времени забить хозяевам не удавалось. Сказочный успех Кальяри удалось обеспечить уже в компенсированное время.

34-летний Леонардо Паволетти, который уже седьмой сезон играет в команде, сначала на 90+4 минуте сравнял счет, а, когда до финального свистка оставались считанные секунды, принес своему клубу историческую победу. До этого ни одна команда в Серии А не одерживала победу, уступая в 3 мяча за 20 минут до конца основного времени.

. Следующие матчи соперники исторического матча сыграют против клубов, где выступают украинские футболисты. Кальяри 5 ноября будет играть против Дженоа Руслана Малиновского, а Фрозиноне 6 ноября будет принимать на своем поле Эмполи Виктора Коваленка.

Смотрите видеообзор исторического камбека в матче Кальяри – Фрозиноне