Кальярі – Фрозіноне 4:3

Голи: Орістаніо, 72, Макумбо, 76, Паволетті, 90+4, 90+6 – Суле, 23, 37, Брешіаніні, 49

Обидві команди піднялися в елітний італійський дивізіон сезону-2023/2024 із Серії B. Гості змогли доволі успішно розпочати кампанію та підходили до очного протистояння у статусі середняка чемпіонату, господарі ж не знали смаку перемоги у стартових дев'яти турах та посідали останнє місце у турнірній таблиці, пише 24 Канал.

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Кальярі здійснив історичний камбек у Серії А

Фрозіноне, хоча й не мав ігрової переваги на полі, але зміг витиснути максимум зі своїх моментів і вже на початку другого тайму забезпечив собі комфортний гандикап у три м'ячі. З урахуванням того, що Кальярі мав безвиграшну серію з 9 матчів у чемпіонаті, у яких здобув лише 3 нічиї, то доля матчу здавалося вже вирішена.

Проте зовсім іншої думки стосовно цього були підопічні Клаудіо Раньєрі. До 71-ї хвилини рахунок матчу залишався незмінним, а після цього футболісти Кальярі переписали історію. Вони не тільки змогли врятуватися від поразки, але й здобули першу перемогу в сезоні Серії А-2023/2024.

На 72-й та 76-й хвилині завдяки голам Орістаніо та Макумбо різниця у рахунку стала мінімальною, але до кінця основного часу забити господарям не вдавалося. Казковий успіх Кальярі вдалося забезпечити вже у компенсований час.

34-річний Леонардо Паволетті, який вже сьомий сезон грає у команді, спочатку на 90+4 хвилині зрівняв рахунок, а, коли до фінального свистка лишалися лічені секунди, приніс своєму клубу історичну перемогу. До цього жодна команда у Серії А не здобувала перемогу, поступаючись у 3 м'ячі за 20 хвилин до кінця основного часу.

Довідка. Наступні матчі суперники історичного матчу зіграють проти клубів, де виступають українські футболісти. Кальярі 5 листопада гратиме проти Дженоа Руслана Маліновського, а Фрозіноне 6 листопада прийматиме на своєму полі Емполі Віктора Коваленка.

Дивіться відеоогляд історичного камбеку в матчі Кальярі – Фрозіноне