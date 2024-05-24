Выдающаяся победа: Калинина пробилась в полуфинал турнира, одолев действующую чемпионку Уимблдона

В пятницу, 24 мая, состоялся последний четвертьфинал турнира серии WTA 500 в Страсбурге. В нем Ангелина Калинина встречалась с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой.

Маркета Вондроушова – Ангелина Калинина 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)

Это была третья очная встреча между соперницами. До этого между ними сохранялся паритет, пишет 24 Канал.

Читайте также Среди соперниц экс-первая ракетка мира: с кем сыграют украинки на старте турнира Ролан Гаррос

Начало матча было полностью за уроженкой Новой Каховки. Она взяла первые четыре гейма, однако не смогла довести сет до уверенной победы. Чешская теннисистка ответила своей удачной серией и повела со счетом 5:4. После этого Калинина сделала брейк, но концовка была за Вондроушовой – 7:5.

После такой обидной потери преимущества Ангелина не сломалась. Она снова увереннее начала партию и сделала гандикап со старта в 3 гейма. Соперницы после этого выигрывали свою подачу, но в седьмом гейме чешка сделала брейк. На него Калинина ответила своим и закрыла сет, отыграв 3 брейк-поинта при подаче на партию.

В решающем сете украинка вновь продемонстрировала более убедительный старт, осуществив рывок 3:0. На матчболы она вышла на собственной подаче при счете 5:2 и закрыла встречу с первой попытки.

Смотрите видеообзор матча Калинина – Вондроушова

. Эта победа стала одной из крупнейших для Ангелины Калининой. Она в пятый раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 и второй раз это сделала в 2024 году. В марте была деклассирована "нейтральная" Арина Соболенко.

Отметим, что полуфинал Ангелина Калинина проведет также 24 мая. Она сыграет против 12-й ракетки мира американки Даниэль Коллинз. Матч начнется не раньше 17:30.