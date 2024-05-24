Маркета Вондроушова – Ангеліна Калініна 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)

Це була третя очна зустріч між суперницями. До цього між ними зберігався паритет, пише 24 Канал.

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Початок матчу був повністю за уродженкою Нової Каховки. Вона взяла перші чотири гейми, проте не змогла довести сет до впевненої перемоги. Чеська тенісистка відповіла своєю вдалою серією та повела з рахунком 5:4. Після цього Калініна зробила брейк, але кінцівка була за Вондроушовою – 7:5.

Після такої прикрої втрати переваги Ангеліна не зламалася. Вона знову впевненіше розпочала партію та зробила гандикап зі старту у 3 гейми. Суперниці після цього вигравали свою подачу, але в сьомому геймі чешка зробила брейк. На нього Калініна відповіла своїм і закрила сет, відігравши 3 брейк-поінти при подачі на партію.

У вирішальному сеті українка знову продемонструвала переконливіший старт, здійснивши ривок 3:0. На матчболи вона вийшла на власній подачі за рахунку 5:2 та закрила зустріч з першої спроби.

Дивіться відеоогляд матчу Калініна – Вондроушова

Важливо. Ця перемога стала однією з найбільших для Ангеліни Калініної. Вона вп'яте у кар'єрі обіграла суперницю з топ-10 та вдруге це зробила у 2024 році. У березні була декласована "нейтральна" Арина Сабалєнко.

Зазначимо, що півфінал Ангеліна Калініна проведе також 24 травня. Вона зіграє проти 12-ї ракетки світу американки Даніель Коллінз. Матч розпочнеться не раніше 17:30.