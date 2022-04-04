Калинина стартовала с яркой победы в Чарльстоне: украинка выбила соперницу из Беларуси

Ангелина Калинина 4 апреля начала свой путь с 1/32 турнира в Чарльстоне (США). Украинская теннисистка одержала убедительную победу белорусской Александрой Соснович.

Александра Соснович – Ангелина Калинина 0:2 (4:6, 4:6)

1 час 38 минут длился первый матч украинки в США. Уже в первом круге Калининий выпал сложный экзамен против Александры Соснович из Белоруссии (WTA №51), пишет 24 канал.

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Матч начался с выигранного гейма для украинки. Ключевым стал седьмой гейм, когда Калинина вырвалась вперед – 3:4. Далее обе теннисистки взяли по одному розыгрышу, но последний был за Ангелиной. Следует выделить, что десятый гейм был самым длинным в партии, но победным для украинской теннисистки – 4:6.

Второй сет начался по сценарию первого, но на этот раз Калинина взяла два гейма подряд – 0:2. Дальше Соснович снова сделала камбек и сравняла счет до 2:2. Однако этого было мало для победы в этой партии.

Калинина дожала белоруску и выбила ее из турнира – 4:6.

Ангелина Калинина пробилась в 1/16 финала турнира WTA в Чарльстоне.

За матч Калинина совершила 4 подачи на вылет, 3 двойные ошибки и отыграла 6 из 9 возможных брейков.

Ее следующей соперницей станет казашка Елена Рыбакина, хорошо знакомая украинским поклонникам тенниса. Именно эта теннисистка проиграла Элине Свитолиной на Олимпиаде-2020 в борьбе за "бронзу".