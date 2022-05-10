Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) 2:0 (6:4, 6:4)

Украинская теннисистка во второй раз за сезон встретилась против соперницы из США. Калинина снова праздновала победу. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Именно столько понадобилось Ангелине, чтобы пройти во второй круг турнира в столице Италии, пишет 24 канал.

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Стартовый гейм остался за Киз, уверенно с двумя брейками взяла свою подачу. Украинка не дала Мэдисону увеличить преимущество. Следует отметить неуступчивость обеих теннисисток, они поочередно брали по гейму. Такой теннис на корте был до девятого гейма, который остался за Калининой – 5:4. Ангелина взяла подачу соперницы, что явилось ключевым моментом в первом сете.

Десятый гейм стал последним в партии. Калинина отыграла брейк и с сет-пойнтом одержала победу в первом сете – 6:4.

Вторая партия была по сценарию первой. Вновь решающим геймом стала девятая подача, которую после второго брейка выиграла украинка.

В десятом гейме Калинина подала на матч и довела встречу до ее окончания. В итоге – 6:4.

Подробности. За матч Калинина не совершила ни одной подачи на вылет, одну двойную ошибку, а ее показатель первой подачи составил 73%.

Ангелина Калинина прошла в следующий круг в Риме. Ее будущей соперницей может стать россиянка Людмила Самсонова, которая в первом круге сыграет против американки Джессики Пегулы. Хотя самое последнее будет фавориткой этого противостояния. Теннисистки выйдут на корт 10 мая.