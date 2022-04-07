Калинина сенсационно обыграла в Чарльстоне участницу бронзового финала Олимпиады-2020

Ангелина Калинина 6 апреля сыграла свой матч в 1/169 финала турнира WTA в Чарльстоне (США). Украинская теннисистка взяла пример с Элины Светолиной.

Ангелина Калинина – Елена Рыбакина 2:1 (6:4, 2:6, 6:4)

2 часа 19 минут понадобилось Калининий, чтобы создать одно из главных неожиданностей турнира на этой стадии. Ангелина выбила четвертую ракетку мира на Олимпиаде-2020, которая в бронзовом финале уступила лучшей теннисистке Украины Элине Свитолиной. Этот поединок хорошо запомнился украинским поклонникам тенниса, сообщает 24 канал.

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Теперь за дело взялась Калинина. Первый сет начался с гейма для Рыбакиной, но Ангелина быстро показала "зубы" и вырвала первую стартовую партию – 6:4.

Второй сет был по казашке, которая отдала украинцы всего два гейма – 2:6.

Все решалось в третьей партии. Ключевым стал пятый гейм, когда Калинина вышла вперед 3:2. Теннисистка из Украины выдала похожий сет до первого и на волевых обыграла Рыбакину – 6:4.

Ангелина Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Чарльстоне.

За матч украинская теннисистка совершила 2 подачи на вылет, столько же двойных ошибок и отыграла 7 из 12-ти брейк-пойнтов.

Следующей соперницей украинки будет неудобная Ализе Корне из Франции.