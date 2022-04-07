Калініна сенсаційно переграла у Чарльстоні учасницю бронзового фіналу Олімпіади-2020

Ангеліна Калініна 6 квітня зіграла свій матч в 1/169 фіналу турніру WTA у Чарльстоні (США). Українська тенісистка взяла приклад з Еліни Світоліної.

Ангеліна Калініна – Єлена Рибакіна 2:1 (6:4, 2:6, 6:4)

2 години 19 хвилин знадобилось Калініній, щоб створити одну з головних несподіванок турніру на цій стадії. Ангеліна вибила четверту ракетку світу на Олімпіаді-2020, яка у бронзовому фіналі поступилась найкращій тенісистці України Еліні Світоліній. Цей поєдинок добре запам'ятався українським прихильникам тенісу, повідомляє 24 канал.

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Тепер за справу взялась Калініна. Перший сет розпочався з гейму для Рибакіної, але Ангеліна швидко показала "зуби" та вирвала першу стартову партію – 6:4.

Другий сет був за казашкою, яка віддала українці лише два гейми – 2:6.

Все вирішувалось у третій партії. Ключовим став п'ятий гейм, коли Калініна вийшла уперед 3:2. Тенісистка з України видала схожий сет до першого та на вольових переграла Рибакіну – 6:4.

Ангеліна Калініна пробилась в 1/8 фіналу турніру у Чарльстоні.

За матч українська тенісистка зробила 2 подачі на виліт, стільки ж подвійних помилок та відіграла 7 із 12-ти брейк-пойнтів.

Наступною суперницею українки буде незручна Алізе Корне з Франції.