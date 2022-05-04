Калинина обыграла победительницу US Open и впервые в карьере вышла в 1/4 турнира WTA1000

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла третий матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Mutua Madrid Open в Мадриде. В последнем матче она обыграла победительницу US Open-2021 Эмму Радукану.

Калинина – Радукана 6:2, 2:6, 6:4

Ангелина продолжает сражаться за трофей в Испании. В предыдущих встречах она одолела Слоан Стивенс и Гарбиньо Мугуруса, сообщает 24 канал.

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Соперницей украинки была 19-летняя британка Эмма Радукана, являющаяся 11-й ракеткой мира. Это была первая встреча теннисисток.

Соперницы провели на корте 2 часа и 17 минут.

В первой партии победу одержала украинка. Ангелина сделала два брейка и уверенно забрала сет, 6:2.

Уже во второй партии победу одержала британка. Рагунок был аналогичным – 6:2 в пользу Эммы. На два сета теннисистки потратили 73 минуты.

За последнюю партию Калининий удавалось дважды вести с брейком. Украинка сначала повела со счетом 3:1, заработала еще два брейкпоинта на подаче британки, не реализовала их, тогда проиграла свою подачу и еще одну сопернице – 3:4.

Впрочем, после этого Калинина совершила еще один рывок с брейком (при счете 4:4) и со второго матчбола закрыла игру – 6:4 в решающем сете.

Победное видео с участием украинки

Для украинки это первый выход в карьере в четвертьфинал турнира уровня WTA1000.

В 1/4 Калинина встретится с представительницей Швеции Жил Тайхманн, обыгравшей Елену Рыбакину из Казахстана (№18 WTA) – 6:3, 6:1. Раньше они уже играли дважды между собой (1:1).

Матч состоится 4 мая в 16.00.

Для Ангелины это тоже первое выступление в Мадриде.

На старте турнира Ангелина победила чемпионку US Open-2017 Слоун Стивенс, во втором круге – девятую ракетку мира Гарбиньо Мугурусу.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет 6,744 миллиона евро.