Калініна обіграла переможницю US Open та вперше перше в кар'єрі вийшла до 1/4 турніру WTA1000

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла третій матч поспіль на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Mutua Madrid Open у Мадриді. В останньому матчі вона обіграла переможницю US Open-2021 Емму Радукану.

Калініна – Радукану 6:2, 2:6, 6:4

Ангеліна продовжує боротися за трофей в Іспанії. У попередніх зустрічах вона здолала Слоан Стівенс та Гарбіньє Мугуруса, повідомляє 24 канал.

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Суперницею українки була 19-річна британка Емма Радукану, яка є 11-ю ракеткою світу. Це була перша зустріч тенісисток.

Суперниці провели на корті 2 години і 17 хвилин.

У першій партії перемогу здобула українка. Ангеліна зробила два брейки та впевнено забрала сет, 6:2.

Вже у другій партії перемогу здобула британка. Рагунок був аналогічним – 6:2 на користь Емми. На два сети тенісистки витратили 73 хвилини.

Упродовж останньої партії Калініній вдавалося двічі вести з брейком. Українка спершу повела з рахунком 3:1, заробила ще два брейкпоїнти на подачі британки, не реалізувала їх, тоді програла свою подачу і ще одну суперниці – 3:4.

Утім, після цього Калініна зробила ще один ривок з брейком (за рахунку 4:4) та з другого матчболу закрила гру – 6:4 у вирішальному сеті.

Переможне відео за участі українки

До слова. Для українки це перший вихід в кар'єрі до чвертьфіналу турніру рівня WTA1000.

У 1/4 Калініна зустрінеться з представницею Швеції Жіл Тайхманн, яка обіграла Олену Рибакіну із Казахстану (№18 WTA) – 6:3, 6:1. Раніше вони вже грали двічі між собою (1:1).

Матч відбудеться 4 травня о 16:00.

Для Ангеліни це також перший виступ у Мадриді.

На старті турніру Ангеліна перемогла чемпіонку US Open-2017 Слоун Стівенс, у другому колі – дев’яту ракетку світу Гарбіньє Мугурусу.

Призовий фонд турніру у Мадриді 6,744 мільйона євро.