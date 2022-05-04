Калініна обіграла переможницю US Open та вперше перше в кар'єрі вийшла до 1/4 турніру WTA1000
Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла третій матч поспіль на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Mutua Madrid Open у Мадриді. В останньому матчі вона обіграла переможницю US Open-2021 Емму Радукану.
Калініна – Радукану 6:2, 2:6, 6:4
Ангеліна продовжує боротися за трофей в Іспанії. У попередніх зустрічах вона здолала Слоан Стівенс та Гарбіньє Мугуруса, повідомляє 24 канал.
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Суперницею українки була 19-річна британка Емма Радукану, яка є 11-ю ракеткою світу. Це була перша зустріч тенісисток.
Суперниці провели на корті 2 години і 17 хвилин.
У першій партії перемогу здобула українка. Ангеліна зробила два брейки та впевнено забрала сет, 6:2.
Вже у другій партії перемогу здобула британка. Рагунок був аналогічним – 6:2 на користь Емми. На два сети тенісистки витратили 73 хвилини.
Упродовж останньої партії Калініній вдавалося двічі вести з брейком. Українка спершу повела з рахунком 3:1, заробила ще два брейкпоїнти на подачі британки, не реалізувала їх, тоді програла свою подачу і ще одну суперниці – 3:4.
Утім, після цього Калініна зробила ще один ривок з брейком (за рахунку 4:4) та з другого матчболу закрила гру – 6:4 у вирішальному сеті.
Переможне відео за участі українки
До слова. Для українки це перший вихід в кар'єрі до чвертьфіналу турніру рівня WTA1000.
У 1/4 Калініна зустрінеться з представницею Швеції Жіл Тайхманн, яка обіграла Олену Рибакіну із Казахстану (№18 WTA) – 6:3, 6:1. Раніше вони вже грали двічі між собою (1:1).
Матч відбудеться 4 травня о 16:00.
Для Ангеліни це також перший виступ у Мадриді.
На старті турніру Ангеліна перемогла чемпіонку US Open-2017 Слоун Стівенс, у другому колі – дев’яту ракетку світу Гарбіньє Мугурусу.
Призовий фонд турніру у Мадриді 6,744 мільйона євро.