Калинина не совершила очередную сенсацию, пролетев мимо 1/2 финала в Чарльстоне

Ангелина Калинина остановилась в двух шагах от трофея в Чарльстоне. Украинская теннисистка не смогла обыграть соперницу из топ-10 рейтинга WTA.

Онс Жабер (Тунис) – Ангелина Калинина (Украина) 2:0 (6:3, 6:2)

Больше часа длился четвертьфинальный поединок с участием украинки. К сожалению, Калинине не удалось оформить третью сенсацию подряд на американском корте, сообщает 24 канал.

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Матч начался с двух выигранных геймов для теннисистки из Туниса. Ангелине удалось сделать камбек, но Жабер не отпустил победы в стартовой партии – 6:3.

Во второй партии Жабер снова повела с 3:1. Пятый гейм был за украинкой, которая взяла свою подачу под ноль. Однако это был последний выигранный гейм Калининой в поединке. Онс взяла три гейма подряд и закончила встречу с победой – 6:2.

Калинина остановилась на стадии четвертьфинала, но не прекратила борьбу за трофей. Ангелина в паре со швейцаркой Белиндой Бенчич пробились в полуфинал, обыграв в парном разряде дуэт Хао-Чин Чань / Чжаосюань Ян – 1:2 (3:6, 6:2, 4:10).

В 1/2 финала пара украинки сыграет против победительницы матча Вивиан Гайзен/Ифань Сюй – Андреа Клепач/Магда Линетт. Этот четвертьфинал состоится 9 апреля.