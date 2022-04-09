Калініна не створила чергову сенсацію, пролетівши повз 1/2 фіналу у Чарльстоні

Ангеліна Калініна зупинилась за два кроки до трофею у Чарльстоні. Українська тенісистка не змогла переграти суперницю з топ-10 рейтингу WTA.

Онс Жабер (Туніс) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:0 (6:3, 6:2)

Понад годину тривав чвертьфінальний поєдинок за участі українки. На жаль, Калініній не вдалось оформити третю сенсацію поспіль на американському корті, повідомляє 24 канал.

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Матч розпочався з двох виграних- геймів для тенісистки з Тунісу. Ангеліні вдалось зробити камбек, але Жабер таки не відпустила перемоги у стартовій партії – 6:3.

У другій партії Жабер знову повела з 3:1. П'ятий гейм був за українкою, яка взяла свою подачу під нуль. Однак це був останній виграний гейм Калініної у поєдинку. Онс взяла три гейми поспіль та закінчила зустріч звитягою – 6:2.

Калініна зупинилась на стадії чвертьфіналу, але не припинила боротьбу за трофей. Ангеліна у парі з швейцаркою Беліндою Бенчіч пробились у півфінал, перегравши у парному розряді дует Хао-Чін Чань / Чжаосюань Ян – 1:2 (3:6, 6:2, 4:10).

В 1/2 фіналу пара українки зіграє проти переможниці матчу Вівіан Гайзен / Іфань Сюй – Андреа Клепач / Магда Лінетт. Цей чвертьфінал відбудеться 9 квітня.