Костюк выбила экс-первую ракетку Украины в сине-желтом дерби в Аделаиде

Уже на стадии 1/16 финала WTA 500 в Аделаиде поклонники тенниса увидели украинское противостояние. Ангелина Калинина и Марта Костюк боролись за выход в следующий раунд соревнований.

Ангелина Калинина – Марта Костюк 0:2 (6:7, 1:6)

Украинское дерби длилось не так уж долго – 1 час 27 минут. Поединок начался с выигранного гейма с двумя брейками для Костюка, но дальше преимущества у Марты уже не было. Теннисистки обменивались геймами и перевели сет в тай-брейк, где Костюк уже была сильнее и точнее 3:7, а в партии 6:7, сообщает 24 Канал.

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Второй сет стартовал тоже с двух выигранных сетов для Костюка, которая повела в счете 0:2. В течение всей партии Марта не позволяла своей землячке приблизиться, а ключевой стал четвертый выигранный гейм для киевлянки. 21-летняя теннисистка из столицы сделала счет 1:3 и далее выдала серию из трех выигранных геймов подряд, взяв в партии целых три подачи Ангелины – 1:6.

Марта Костюк пробилась в 1/8 финала в Аделаиде, выбив бывшую первую ракетку Украины. В следующем круге Костюк сыграет против победительницы пары Маркеты Вондроушовой (Чехия) – Александры Саснович (Нейтральная белорусская), их встреча состоится ночью 9 января (ориентировочно 2:00 по киевскому времени).

Другая украинка Леся Цуренко снялась с турнира в Аделаиде. Цуренко должна была сыграть против Кэти Бултера из Великобритании.