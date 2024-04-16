Непростая победа: Калинина обыграла француженку Корне и вышла в 1/8 турнира WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Ангелина Калинина начала выступление на турнире WTA 250 в Руане. В первом круге соперницей экс-первой ракетки Украины была представительница Франции Ализе Корне.

Ангелина Калинина (Украина) – Ализе Корне (Франция) 2:0 (6:4, 7:5)

Ангелина Калинина в последний раз выходила на корт в начале апреля. Тогда украинка прекратила свое выступление в третьем круге турнира в Чарльстоне, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Калининой

В матче первого раунда турнира WTA 250 в Руане (Франция) Калинина противостояла 34-летней французской теннисистке Ализе Корне.

Матч не был легкой прогулкой для украинки. В первом сете Корне вела в счете 4:1. Однако Ангелина сумела переломить ход встречи. Калинина выиграла пять геймов подряд, склонив партию в свою пользу.

Во втором сете украинка вела 5:2, но потеряла пять матчболов в девятом гейме и счет стал hfdysv – 5:5. Однако в итоге Калинина одержала победу в партии – 7:5.

Непростой матч длился два часа и семь минут. Это была вторая встреча соперниц на корте. Ранее теннисистки играли в 2022 году и тогда тоже победу праздновала Ангелина.

В следующем круге турнира WTA 250 в Руане Калинина сыграет против Мартины Тревизан или Наоми Осаки.