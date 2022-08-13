УПЛ опубликовал календари матчей на сезон: проблема с матчем Динамо и дата "классического"

На сайте УПЛ опубликовали календарь чемпионата Украины по футболу сезона 2022/2023. Он стартует уже 23 августа.

Организаторы УПЛ не указали конкретные даты и время матчей первого тура УПЛ. Там указан только кто с кем сыграет в первом туре, а базовой датой стоит именно 23 августа. Это вторник. Следующий тур – уже 28 августа (базовая дата).

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При этом в списке матчей первым стоит игра Шахтер – Металлист 1925. До этого была информация, что именно этот матч станет открытием нового сезона УПЛ и состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Шахтер – Металлист 1925

Рух – Металлист

Днепр-1 – Александрия

Ингулец – Динамо

Минай – Львов

Колос – Кривбасс

Черноморец – Верес

Заря – Ворскла

УПЛ будет иметь 30 туров. Последний тур в 2022 году запланирован на 26 ноября (базовая дата). Возобновление чемпионата после зимнего перерыва – 4 марта 2023 года.

Два матча не сыграют

В то же время, стоит отметить, что два матча в первом туре точно не состоятся в указанную дату. Все потому, что украинские клубы играют в квалификации еврокубков:

Динамо именно 23 августа сыграет ответный матч против португальской Бенфики в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Следовательно, не сможет сыграть против Ингульца быстрее, чем 26 августа.

Днепр-1 в четверг, 25 августа, сыграет ответный матч против кипрского АЕК в плей-офф квалификации Лиги Европы. Следовательно, провести матч 23 августа против Александрии не сможет, ведь не будет достаточно времени на отдых и подготовку к игре на Кипре.

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Когда состоится "украинское классическое"

Центральным противостоянием всего первого круга будет матч Шахтер – Динамо. Организаторы поставили его на седьмой тур. Базовая дата – 15 октября, а хозяином матча будут "горняки". Во втором круге они встретятся уже 22 апреля (базовая дата) в поле Динамо.