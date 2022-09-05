Шахтер собрал немалую сумму во время матчей с Аяксом и Ромой: куда направят средства

Донецкий Шахтер летом провел серию благотворительных поединков за рубежом. "Горнякам" удалось собрать немалую сумму.

Шахтер собрал солидную сумму

Дончане провели серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine для сбора средств гражданам Украины, пострадавшим от войны.

Кстати Шахтер среди аутсайдеров: названы главные фавориты Лиги чемпионов 2022-2023

Клуб отчитался перед болельщиками, сколько средств удалось собрать во время игр. Товарищеская игра Аякс – Шахтер в Амстердаме на "Иоганн Кройф Арене" принесла доход в 5,1 миллиона гривен (или 134 тысячи евро).

Из них 3,8 миллиона гривен направлено в фонд Shakhtar Social, остальные 1,3 миллиона гривен передано в фонд Евгения Левченко Breath Care for Kids, поддерживающего детские дома на Донбассе, а также украинских беженцев, ныне проживающих в Нидерландах.

Благотворительная игра Рома – Шахтер, состоявшаяся в Риме на "Стадио Олимпико", собрала помощь в 13,3 миллиона гривен (или 350 тысяч евро). Полученные средства фонд Shakhtar Social направит в поддержку работы Shelter Centre Шахтера на "Арене Львов", проекты помощи 10 семьям, которые занимаются потерявшими родителей детьми и гуманитарную помощь.

Итого благотворительные встречи, сыгранные летом, принесли 18,4 миллиона гривен (или 484 тысячи евро). Всего с начала проведения матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine собрано 44 миллиона гривен.