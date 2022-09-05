Шахтер собрал солидную сумму

Дончане провели серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine для сбора средств гражданам Украины, пострадавшим от войны.

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Клуб отчитался перед болельщиками, сколько средств удалось собрать во время игр. Товарищеская игра Аякс – Шахтер в Амстердаме на "Иоганн Кройф Арене" принесла доход в 5,1 миллиона гривен (или 134 тысячи евро).

Из них 3,8 миллиона гривен направлено в фонд Shakhtar Social, остальные 1,3 миллиона гривен передано в фонд Евгения Левченко Breath Care for Kids, поддерживающего детские дома на Донбассе, а также украинских беженцев, ныне проживающих в Нидерландах.

Благотворительная игра Рома – Шахтер, состоявшаяся в Риме на "Стадио Олимпико", собрала помощь в 13,3 миллиона гривен (или 350 тысяч евро). Полученные средства фонд Shakhtar Social направит в поддержку работы Shelter Centre Шахтера на "Арене Львов", проекты помощи 10 семьям, которые занимаются потерявшими родителей детьми и гуманитарную помощь.

Итого благотворительные встречи, сыгранные летом, принесли 18,4 миллиона гривен (или 484 тысячи евро). Всего с начала проведения матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine собрано 44 миллиона гривен.