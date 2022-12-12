Ребров может заменить Петракова в сборной Украины: какую должность тогда занимает спаситель "сине-желтых"

На тренерском мостике сборной Украины могут произойти перемены. Украинская ассоциация футбола пытается договориться с Сергеем Ребровым, который сейчас работает в ОАЭ.

Тренерский треугольник может состояться из-за смены главного наставника сборной Украины. Если УАФ ударит по рукам с Сергеем Ребровым, то Александр Петраков сменит в должности главного тренера "молодежки" Руслана Ротаня. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

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Вацко: Не секрет, что Павелко договаривается с Ребровым

Самого Ротаня СМИ активно сватают в Александрию. Вроде бы вскоре на тренерском мостике украинского клуба должна состояться отставка Юрия Гуры.

Правда, была информация, что Ротань объединяет работу в клубе и сборной Украины U-21. Бывший футболист вывел "молодежку" на Евро-2023.

Не секрет, что Павелко договаривается с Ребровым, но возникает вопрос – что делать с Петраковым? По кулуарной информации Петракову пообещали пост тренера Украины U-21, если приходит Ребров. Это будет благодарность Петракову за то, что он выручил сборную после ухода Шевченко,

– рассказал Вацко.

В любом случае нужно будет поблагодарить Александра Петракова, принявшего сборную в сложное для нее время после Евро-2020. После ухода Андрея Шевченко Александр Васильевич работал с приставкой "и.о.", но в ноябре 2021 года стал главным тренером сборной Украины.

Контракт Петракова с главной командой страны рассчитан до конца 2022г. Пока неизвестно, как будет дальше.