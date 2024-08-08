Скорее всего остается в Арсенале: Артета рассказал о роли Зинченко в "канонирах"
Источник:ФК Арсенал
Микель Артета высказал свое мнение относительно того, как Александр Зинченко может помочь Арсеналу в новом сезоне. В частности он рассказал о позиции футболиста.
Арсенал выставил Александра Зинченко на трансфер. Ожидалось, что уже этим летом украинец покинет команду Артеты.
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Роль Зинченко в новом сезоне – ответ Артеты
Главный тренер Арсенала рассказал, что позиция украинца в новом сезоне будет несколько изменена.
Конечно, он играл в полузащите. Но сейчас для него главное – это игра на позиции защитника и те варианты и решения, которые он предлагает в этой роли. Он знает, какими качествами обладает, знает, что ему нужно улучшить. Он действительно в этом разбирается,
– отметил Микель Артета.
Отметим, что 7 августа Арсенал провел товарищеский спарринг против Байера, в котором Александр Зинченко отметился забитым мячом.