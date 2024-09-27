Мудрик может сменить клубную прописку: какой испанский гранд нацелен подписать украинца

Украинский футболист Михаил Мудрик может вскоре оказаться в Ла Лиге. Его нацелен подписать главный конкурент мадридского Реала.

Полузащитник сборной Украины сейчас выступает за Челси, в который перешел из донецкого Шахтера в 2023 году. С тех пор он не сумел стать стабильным игроком основного состава "пенсионеров" и чередует успешные выступления с посредственными.

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Кто хочет подписать Мудрика

ФК Барселона видит в украинском вингере усиление своей атаки. В команде считают, что он сможет удачно войти в их систему игры и усилить левый фланг. Барселона будет рассматривать вариант украинца в случае срыва сделки с Нико Уильямсом.

Однако "каталонцы" не потянут полноценный трансфер Михаила Мудрика, а будут пытаться подписать его на правах аренды.

В свою очередь, Челси готов выслушать предложения, которые бы позволили им "почистить" состав и вернуть часть инвестиций.

Справка. В сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик сыграл за "пенсионеров" 5 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что трансфер Мудрика в Челси стал рекордным в истории Украины. Игрока подписали за 70 миллионов евро с дополнительными 30 миллионов евро бонусов.