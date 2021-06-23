Какое наказание получила обнаженная девушка, которая выбежала на поле в матче Евро-2020 в России

Девушке, которая полуголой выбежала на поле "Газпром Арены" во время матча чемпионата Европы по футболу-2020 между Бельгией и Финляндией, заблокировали паспорт болельщика Fan Id.

По информации СМИ, нарушительницу зовут Мария, ей 20 лет и она студентка медицинского университета. Блокировка Fan ID означает запрет на посещение любых дальнейших матчей континентального первенства.

Смотрите также Обнаженная болельщица в России чуть не сорвала матч Евро-2020, выбежав на поле: фото

Что известно о девушке на матче Бельгия – Финляндия?

Fan ID – пластиковая карточка с фотографией, фамилией и именем ее владельца.

Девушка выбежала на поле матча Евро-2020, в котором встречались сборные Бельгии и Финляндии. Она была в купальнике, спереди на котором была надпись крпитовалюты.

Стоит добавить, что трансляторы матчей не дают в эфир такие случаи. Поэтому зрители этого не видели. Это требование УЕФА, чтобы другие болельщики не решались на такое. И чтобы не делать им дополнительную рекламу.



Охрана довольно быстро поймала девушку на поле / Фото Getty Images