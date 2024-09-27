Предатель Тимощук до сих пор имеет бизнес в Украине: чем занимается компания тренера Зенита

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук до сих пор имеет зарегистрированный строительный бизнес в Украине. Его партнером является также экс-игрок Шахтера, Сергей Попов.

Недавно стало известно, что Анатолий Тимощук принял участие в российском военном аукционе. Он передал свою футболку с автографом, которую продали за 700 000 рублей (примерно 312 000 гривен).

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Что за бизнес до сих пор имеет Тимощук в Украине

“Украинский футбол” с помощью открытых источников провел большое исследование, в котором выяснили, что Тимощук и Попов имеют общий бизнес в Украине.

Футболисты владеют ООО "Потом Девелопмент", которое было основано 9 февраля 2009 года в Донецке.

Учредителями компании с равными долями по 25% и взносом в уставный фонд в размере по 1,52 млн гривен считаются Анатолий Тимощук, Сергей Попов, Надежда Тимощук (бывшая жена Анатолия – 24 канал) и Оксана Попова.

Основным видом деятельности "Потом Девелопмент" указана организация строительства зданий, однако, кроме того, компания предлагает также несколько видов экономической деятельности.

По состоянию на сентябрь 2024 года компания не находится в стадии прекращения.

Сам Сергей Попов отказался объяснять ведение совместного бизнеса с Тимощуком, отметив, что хочет разговаривать о футболе, а не Анатолия.

Напомним, что Тимощук не осудил российскую агрессию против Украины и продолжает ее замалчивать. У себя в соцсетях он лишь выставил сторис с призывом к миру. За это Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил его всех званий и титулов в украинском футболе.