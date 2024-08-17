Победа сделает меня настоящим чемпионом, – Дюбуа о бое с Джошуа

Даниэль Дюбуа прокомментировал предстоящее противостояние с Энтони Джошуа. Он планирует победить любым способом.

21 сентября запланирован поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Они сразятся за титул IBF, от которого недавно отказался Александр Усик.

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Какие надежды у Дюбуа на бой

Британский боксер считает, что должен доказать свою состоятельность и победа над Джошуа сделает его настоящим чемпионом.

Я готов к бою. Это все. Это большая возможность. Я хочу победить любыми способами, но досрочная победа – это то, что мне нужно. Я очень уверен в себе, счастлив и готов к вызову. Каждый день я работаю над этим, делая все возможное. Нужно работать, работать, работать, и победа будет обязательно,

– рассказал Даниэль Дюбуа.

Не так давно команда Джошуа выдвинула обвинения Дюбуа с заявлением об употреблении допинга, однако ситуация быстро разрешалась.

Отметим, что противостояние Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа состоится на главном стадионе Англии – "Уэмбли".