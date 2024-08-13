"Понимала, что нет права на ошибку": олимпийская чемпионка о валидольном финише на Играх-2014

Украинская биатлонистка Елена Билосюк вспомнила эмоции финиша на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда украинки завоевали "золото".

На Олимпиаде-2014 в Сочи Украина завоевала золотую медаль в биатлоне в женской эстафетной гонке. Тогда финишеркой "сине-желтой" команды была Елена Пидгрушная (новая фамилия – Билосюк).

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Билосюк о финише на Играх-2014

Украинская биатлонистка отметила, что самое трудное – это было выдержать груз ответственности и, когда она заезжала на стрельбище, то в груди было ощущение, как будто несет огромный камень.

Я понимала, что у меня нет права на ошибку, понимаю, что уже за спиной отбежали три спортсменки, которые на максимум выложились. Один промах у меня все же был, и я сказала себе: "Да, на этом твои ошибки на сегодня закончились"

– отметила Билосюк.

В частности она поделилась, что когда пересекла финишную прямую, то было облегчение, что они наконец это сделали. А дальше была минута молчания на пресс-конференции, дальше были 20 журналистов, которые задали один и тот же вопрос: "Как вы смогли выиграть после того, что у вас происходит на Майдане?".

"То есть у нас вся эта медаль сопровождалась слезами, болью после Небесной сотни. Ощущения радости практически не было. Нас все приветствовали после финиша, все радовались за нас, говорили: "Кто, как не вы, сегодня заслужили эту медаль? Она вам наиболее нужна".

По сути саму радость медали я почувствовала, пожалуй, только через 4 года, когда Саша Абраменко выиграл. Вот тогда я поняла, что такое радоваться той олимпийской награде, потому что я была там в поселке, конечно, я наблюдала за его выступлением. Потом видела эти все эмоции, уже оно гораздо легче было. И тогда я поняла, чего тогда у нас не было в тот момент в Сочи, то, что было потом у Саши", – добавила Елена Белосюк.

Кроме Елены Билосюк "золото" для Украины помогли завоевать Вита и Валентина Семеренко, а также Юлия Джима.

Отметим, что официально Елена Билосюк не заканчивала спортивную карьеру, однако сезон-2023/2024 она закончила досрочно, не осуществив ни одного старта.