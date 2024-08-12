Артем Довбик определил цель Ромы на сезон-2024/2025
12 августа 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:La Gazzetta dello Sport
Артем Довбик рассказал о цели Ромы на новый сезон. Украинский нападающий хочет добиться того же самого, что и, в свое время, в Жироне.
2 августа Рома официально объявила о подписании Артема Довбыка. Соглашение футболиста и клуба рассчитано до 2029 года.
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Какие цели у Артема Довбика
Украинский футболист отметил, что на новый сезон главной целью является выход в Лигу чемпионов.
Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которой нужно достичь любой ценой. Рома не играла в этом турнире слишком долго,
– рассказал Довбик.
Отметим, что последний раз Рома выступала в Лиге чемпионов в сезоне-2018/2019.