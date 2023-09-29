Находят поддержку и смысл жизни: как ветераны ищут себя в спорте после тяжелых травм

Из-за войны многие военные получили ранения, травмы или тяжелые заболевания на фронте. Одним из элементов их реабилитации может стать спорт. И здесь речь идет не только о спортивных результатах, а об обществе единомышленников.

Многие ветераны возвращаются с войны с тяжелыми травмами. Это могут быть как ампутации, так и другие травмы. Однако такие люди не должны чувствовать себя в Украине брошенными. Поэтому в разных городах и создаются ветеранские ячейки. 24 Канал, активно освещающий процесс адаптации ветеранов к мирной жизни через спорт, посетил одну из таких встреч.

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Справка! ОО "Повернись живим!" при поддержке Посольства США в Украине, в партнерстве с ОО "Ігри Інвіктус Україна" воплощает проект "СпортАмбассадоры". Этот проект призван развивать ветеранское сообщество вокруг адаптивного спорта, создавая условия, чтобы как можно больше ветеранов присоединялось к реабилитации через спорт.В рамках этого проекта было избрано 20 ветеранов, которые развивают ветеранские ячейки у себя в общинах, в том числе через привлечение военных к занятиям адаптивными видами спорта.

Эти "амбассадоры" – это тоже ветераны, получившие ранения, травмы или заболевание на войне. Но прошли реабилитацию благодаря спорту. И по собственному опыту могут убедить других ветеранов тоже заниматься спортом.

Подробнее об этом здесь Возвращение ветеранов к жизни через спорт: кто такие "Спортивные амбассадоры" и какая их миссия



Один из "спортивных амбассадоров" во время разговора с ветераном / фото Зоряны Гасий для UNBROKEN Ukraine

Когда ветераны выходят на спортивную арену, то это не ради спортивных результатов, а ради ветеранского сообщества,

– так описывают этот проект в самом фонде.

27 и 28 сентября представители фонда "Вернись живим" со "спортивными амбассадорамы" посетили Львов. Одним из мест, куда они приехали, стал Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" ("Unbroken"). Там взрослые и дети, пострадавшие от войны, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Среди них и немало военных.



Ветераны с ампутациями могли попытаться сыграть в баскетбол на специальной коляске / фото Зоряны Гасий для UNBROKEN Ukraine

Руководитель ветеранского отдела фонда "Вернись живим" Тарас Ковалик – тоже ветеран, получивший ранение. И он на собственном опыте рассказывает другим ветеранам, как спорт помог ему.

После ранения первые два года я просто боялся упасть, потому что у меня не работала правая нога. И этот страх, неуверенность в себе, в своем теле – здесь спорт очень помогает. Каждый день, когда ты делаешь какие-то маленькие шаги, выходит лучше, то возвращается эта уверенность в себе. Я до сих пор спотыкаюсь, когда устаю, падаю, не могу ходить по неровным поверхностям. Но я уже исследовал, что я могу делать, что не могу делать и уже не "гроблю" свое здоровье,

– рассказал на встрече Тарас Ковалик.

Что такое адаптивные виды спорта Это такие виды спорта, разработанные для людей с инвалидностью. Их адаптируют под каждую конкретную группу людей в зависимости от их возможностей.

Соревнования в таких видах спорта проходят против других людей, у которых аналогичные или похожие травмы.



Среди адаптивных видов спорта популярны как командные соревнования – волейбол сидя, баскетбол и регби на колясках, так и одиночные, среди которых гребля на тренажерах, стрельба из лука, велоспорт, плавание, настольный теннис или бег, прыжки в длину, толкание ядра и метание диска.

Остальные ветераны тоже имели свои истории. Один из таких – Василий Здырко.

Он еще в 2015 году получил ранение. В его теле – более 50 осколков, повредивших подключичную артерию. Однако именно из-за спорта он достиг того, что рука восстановилась. А сейчас решил стать "спортивным амбассадором". Все ради того, чтобы развивать ветеранское спортивное сообщество у себя в обществе. И одной из своих задач видит создать условия, чтобы было где заниматься адаптивными видами спорта ветеранам.

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Чтобы лучше показать ветеранам особенности адаптивных видов спорта, им предложили попробовать себя в этом. Они могли как сыграть в баскетбол на колясках, так и пострелять из лука.



Ветераны во время игры в баскетбол на колясках / фото Зоряны Гасий для UNBROKEN Ukraine

Или же проехаться на хендбайке. Это ручной велосипед, приводимый в движение руками, а не ногами, как в обычном велосипеде. Именно на таких участвуют в Играх непокоренных.



Ветераны имели возможность проехаться на хендбайке / фото Зоряны Гасий для UNBROKEN Ukraine

Уроки стрельбы из лука проводил тоже ветеран – Павел Лучкив. Именно он в 2023 году в составе сборной Украины завоевал золотую медаль на Играх непокоренных в немецком Дюссельдорфе. Спорт ему помог после того, как он вернулся из АТО.

Кроме спорта, у меня больше ничего не осталось. Выстрел в пустоту. Получится – хорошо. Удалось. Затянуло. И бросить это тяжело. Я нашел сообщество. Вышел за пределы своей проблемы, пузыря. И увидел мир, в котором есть и разочарование, и поддержка. Не с первого раза, но попал на Игры непокоренных. Это открывает больше, чем кажется со стороны. Оно расширяет кругозор. Труднее начать. Но оно того стоит,

– так описал нам свой опыт Павел Лучкив.



Павел Лучкив лично показывал ветеранам особенности стрельбы из лука / фото Зоряны Гасий для UNBROKEN Ukraine

Читайте вскоре на сайте 24 Канала интервью со "спортивными амбассадорамы" о важности развития ветеранского сообщества в их общинах.А также разговор с Павлом Лучкивым о его пути от ранения на фронте и инфаркта в 33 года до победы на Играх непокоренных в 2023 году.